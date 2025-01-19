MHP’li Vekilden Meclis'te Flaş Çağrı, 'Lütfen' Diyerek Seslendi

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi”nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, öğretmenlere dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

“Çocuklarımıza tatilde ödev vermeyelim” diyerek öğretmenlere seslenen Uysal, "Bugün buradan bir baba, bir amca, bir dayı olarak seslenmek istiyorum ve kıymetli öğretmenlerimizin de hoşgörüsüne sığınıyorum” dedi.

'LÜTFEN' DİYEREK SESLENDİ

Öğrencilere verilen ev ödevleri hakkında değerlendirmeler yapan Uysal, “Lütfen çocuklarımıza ev ödevi vermeyelim çünkü çocuklar eve geliyorlar, dört saat beş saat ev ödeviyle uğraşıyorlar ve aileleriyle geçirecekleri hiçbir vakit olmuyor, hiçbir sevgiyi paylaşamıyorlar ve mutlak surette sadece ezbere dayalı bir eğitim alıyorlar. Onun için, ben de bir baba olarak kızım Elvin'le daha çok vakit geçirmek istiyorum, sevgiyi paylaşmak istiyorum bütün babalar gibi” ifadelerini kullandı.

'BAKANIMIZ DA AYNI FİKİRDEDİR'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de kendisiyle aynı fikirde olacağını düşündüğünü belirten MHP’li Uysal, “Hele hele sömestir tatili oluyor, sömestirde de ödev vermeyelim; bırakın çocuklarımız biraz eğlensinler, aileleriyle biraz vakit geçirsinler. Şimdiden çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA