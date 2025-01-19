MHP’li Vekilden Meclis'te Flaş Çağrı, 'Lütfen' Diyerek Seslendi

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal. öğretmenlere çağrı yaptı. “Bir baba, bir amca, bir dayı olarak sesleniyorum” diyen Uysal, öğrencilere tatilde ödev verilmemesi talebinde bulundu.

Son Güncelleme:

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi”nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, öğretmenlere dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

“Çocuklarımıza tatilde ödev vermeyelim” diyerek öğretmenlere seslenen Uysal, "Bugün buradan bir baba, bir amca, bir dayı olarak seslenmek istiyorum ve kıymetli öğretmenlerimizin de hoşgörüsüne sığınıyorum” dedi.

MHP’li Vekilden Meclis'te Flaş Çağrı, 'Lütfen' Diyerek Seslendi - Resim : 1

'LÜTFEN' DİYEREK SESLENDİ

Öğrencilere verilen ev ödevleri hakkında değerlendirmeler yapan Uysal, “Lütfen çocuklarımıza ev ödevi vermeyelim çünkü çocuklar eve geliyorlar, dört saat beş saat ev ödeviyle uğraşıyorlar ve aileleriyle geçirecekleri hiçbir vakit olmuyor, hiçbir sevgiyi paylaşamıyorlar ve mutlak surette sadece ezbere dayalı bir eğitim alıyorlar. Onun için, ben de bir baba olarak kızım Elvin'le daha çok vakit geçirmek istiyorum, sevgiyi paylaşmak istiyorum bütün babalar gibi” ifadelerini kullandı.

MHP’li Vekilden Meclis'te Flaş Çağrı, 'Lütfen' Diyerek Seslendi - Resim : 2

'BAKANIMIZ DA AYNI FİKİRDEDİR'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de kendisiyle aynı fikirde olacağını düşündüğünü belirten MHP’li Uysal, “Hele hele sömestir tatili oluyor, sömestirde de ödev vermeyelim; bırakın çocuklarımız biraz eğlensinler, aileleriyle biraz vakit geçirsinler. Şimdiden çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

MEB Duyurdu Her Şey Sil Baştan! Veliler, Çocuklarını Sınıfta BırakabilecekMEB Duyurdu Her Şey Sil Baştan! Veliler, Çocuklarını Sınıfta BırakabilecekGüncel
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Öğretmenlere 'Torpil' YanıtıMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Öğretmenlere 'Torpil' YanıtıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Öğretmen Levent Uysal MHP Meclis
Son Güncelleme:
En Çok Aldatan Ülkeler : Türkiye'nin Sıralamadaki Yeri Belli Oldu En Çok Aldatan Ülkeler : Türkiye'nin Sıralamadaki Yeri Belli Oldu
CHP'nin Kritik Toplantısından Çarpıcı Sonuç: 'Daha Sert Adımlar...' CHP'nin Kritik Toplantısından Çarpıcı Sonuç
Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor
Staj ve Çıraklık Mağdurlarının Hak Kayıpları Meclis Gündeminde Staj ve Çıraklık Mağdurlarının Hak Kayıpları Meclis Gündeminde
Ankara'yı Sallayan İddia: 4 Vekil, 20 Başkan... Hepsi AKP'ye Geçiyor 4 Vekil, 20 Başkan... Hepsi AKP'ye Geçiyor
Kılıçdaroğlu'ndan Normalleşme Göndermeli 'Beşiktaş' Mesajı Kılıçdaroğlu'ndan Normalleşme Göndermeli 'Beşiktaş' Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı 250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı
Sabancı Ailesi'ndeki Çocuk Krizinde Skandal Gelişme! Hacı Sabancı'ya DNA Şoku: Gerçek Ortaya Çıktı Sabancı Ailesi'ne DNA Şoku
Ünlü Markanın Şampuanında Ölümcül Bakteri Tespit Edildi: Türkiye'de Çoğu Kişinin İlk Tercihiydi! Acilen Toplatılıyor Ünlü Markanın Şampuanında Ölümcül Bakteri!
Türkiye’de Mutfakların Göz Bebeğiydi: Dev Firma İflas Bayrağını Çekti! Ürün Garantileri İptal Edildi Türkiye’de Mutfakların Göz Bebeğiydi: Dev Firma İflas Bayrağını Çekti! Ürün Garantileri İptal Edildi
Dev Banka 15 Bin Çalışanını Birden İşten Çıkaracak! Net Tarih Verildi Dev Banka 15 Bin Çalışanını Birden İşten Çıkaracak! Net Tarih Verildi