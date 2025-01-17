MEB Duyurdu Her Şey Sil Baştan! Veliler, Çocuklarını Sınıfta Bırakabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikte neler değişti? Hangi öğrenciler sınıf tekrarı yapacak? Okul nakillerinde neler değişti? İşte tüm merak edilenler…

YEMEK SÜRESİ 40’DAN 30 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Yönetmeliğe göre, tekli eğitimde okullarda yemek ve dinlenme için ayrılan süre 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü.

SINIF TEKRARI İÇİN VELİ DİLEKÇESİ

Yeni düzenlemeye göre ilkokullarda müdürlükçe istenilen yeterlilik düzeyine ulaşamamış öğrencilere, velilerinin vereceği dilekçeyle sınıf tekrarı yaptırılabilecek. Sınıf tekrarı, ilkokul öğrenimi süresince bir kez uygulanacak.

ÖĞRENCİ MESLEK OKULLARINA NE ZAMAN GEÇEBİLİR?

Yönetmelikte okul nakillerinde de düzenlemeye gidildi. Yeni düzenlemeye göre meslek ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli, 5'inci ve 6'ncı sınıflarda eğitim ve öğretim yılı süresince, 7'nci sınıfta ise eylül ayının son iş gününe kadar zorunlu meslek derslerinden muaf tutularak yapılacak.

KARDEŞ NAKİLLERİNDE KOLAYLIK

Kardeşlerin nakillerine ilişkin düzenlemede ise şöyle belirtildi: Yeni okul açılması, kayıt alanının değiştirilmesi veya velinin adres değişikliği yapması nedenleriyle farklı okullara devam etmek zorunda kalan kardeşlerin nakilleri, velinin isteği doğrultusunda kardeşlerden birinin okuluna yapılabilecek.

OKUL KAYDINDAN ADRES KANITI İÇİN FATURA İSTENEBİLECEK

Öğrenci kayıtlarına ilişkin düzenlemeye göre, okula kayıt işlemleri sırasında veliden, "ispatlayıcı belge" olarak su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek.

TESLİM SÜRESİ 3 GÜN

Yeni düzenlemede sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin velisine bildirilmesi yöntemlerine SMS yolu da eklendi.

Öte yandan kaynaştırma öğrencilerinin ders yılı bitimine bir hafta kalıncaya kadar okul müdürlüğüne vereceği dilekçe ile sınıf tekrarı yaptırılabilmesine de imkan sağlandı.

Kaynak: AA