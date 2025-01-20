Gazeteci Gülsen Ahıska Hayatını Kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Gülsen Ahıska hayatını kaybetti. Ahıska, Zeytinburnu Merkezefendi Camisi’nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

Son Güncelleme:
Gazeteci Gülsen Ahıska Hayatını Kaybetti

Gazeteci Gülsen Ahıska 67 yaşında vefat etti. Gülsen Ahıska’nın cenazesi Zeytinburnu Merkezefendi Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı’na defnedilecek.

TGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Gülsen Ahıska’nın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:

“Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Gülsen Ahıska’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz”

GÜLSEN AHISKA KİMDİR?

Erzurum’da 1958’de doğdu. Kadıköy Ticaret Lisesi mezunu. Mesleğe 1984 yılında Sabah Gazetesi'nde başladı. Hürriyet ve Yeni Günaydın gazetelerinde çalıştı. Sürekli basın kartı taşıyordu ve TGC üyesi Özer Ahıska ile evliydi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Acı GünüDEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Acı GünüSiyaset

Hüseyin Avni Danyal'ın Acı KaybıHüseyin Avni Danyal'ın Acı KaybıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Kanlar İçinde Yere Düştü, Çığlıklarla Yardım İstedi, Yolda Yürüyen Kadına Korkunç Saldırı Bu Adamın Sokakta Ne İşi Var!
Bu Yöntemle Patatesler Asla Filizlenmiyor! İlk Günkü Gibi Taze Kalıyor Bu Yöntemle Patatesler Asla Filizlenmiyor! İlk Günkü Gibi Taze Kalıyor
Artvinli Vekil Arhavi'de HES'e Direnen Halkla Dalga Geçti: Ulan Yürümeyin! Artvinli Vekil Arhavi'de HES'e Direnen Halkla Dalga Geçti
Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Mesai Saatleri Kısalıyor mu? Hükümet İlk Adımı Atıyor: Esnek Çalışmada Meslekler Tek Tek Belli Oldu Hükümet İlk Adımı Atıyor, Meslekler Tek Tek Belli Oldu
Selçuk Geçer'den Korkutan Uyarı: Rekor Artış Olacak Selçuk Geçer'den Korkutan Uyarı: Rekor Artış Olacak
Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin
Ne Yunanistan Ne Balkanlar: Türkler Rotayı Oraya Çevirdi! Hem Çok Ucuz, Hem Vize Yok Ne Yunanistan Ne Balkanlar: Türkler Rotayı Oraya Çevirdi! Hem Çok Ucuz, Hem Vize Yok
Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü