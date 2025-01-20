Gazeteci Gülsen Ahıska Hayatını Kaybetti
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Gülsen Ahıska hayatını kaybetti. Ahıska, Zeytinburnu Merkezefendi Camisi’nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.
Gazeteci Gülsen Ahıska 67 yaşında vefat etti. Gülsen Ahıska’nın cenazesi Zeytinburnu Merkezefendi Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı’na defnedilecek.
TGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Gülsen Ahıska’nın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:
“Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Gülsen Ahıska’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz”
GÜLSEN AHISKA KİMDİR?
Erzurum’da 1958’de doğdu. Kadıköy Ticaret Lisesi mezunu. Mesleğe 1984 yılında Sabah Gazetesi'nde başladı. Hürriyet ve Yeni Günaydın gazetelerinde çalıştı. Sürekli basın kartı taşıyordu ve TGC üyesi Özer Ahıska ile evliydi.
Kaynak: Haber Merkezi
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