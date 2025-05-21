Sakarya'da Korkunç Kaza! Kamyonete Ok Gibi Saplandı

Olay, saat 23.00 sularında Sakarya’dan Bilecik yönüne ilerleyen Mustafa Dere yönetimindeki 54 T 5540 plakalı ticari taksinin, yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda aynı istikamette seyreden 16 BRY 250 plakalı kamyonete çarpmasıyla gerçekleşti. Kamyonette yüklü demir borular, çarpmanın etkisiyle taksinin ön camını delerek aracın içine saplandı.

Kazanın ardından sürücü Mustafa Dere ile yolcu Mustafa K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak taksi sürücüsü Mustafa Dere, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte yolda aksayan trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA