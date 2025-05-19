Feci Kazada Camdan Fırlayan Sürücü Öldü

Kırıkkale’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücü, çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak olay yerinde can verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci Kazada Camdan Fırlayan Sürücü Öldü

Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle araçtan fırlayan sürücü, metrelerce savrularak Çevrealtı Caddesi’ne düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, emniyet kemeri takmadığı belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürülürken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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