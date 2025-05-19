Gençlik Atatürk'ün İzinde, Hep İleriye! Milli Mücadelenin Ruhu '19 Mayıs' 106 Yaşında

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'yi başlatmasının üzerinden 106 yıl geçti. 19 Mayıs 1919, yalnızca bir milletin bağımsızlık yolculuğunun başlangıcı değil, aynı zamanda Türk milletinin yeniden ayağa kalkışının, küllerinden doğuşunun simgesi.

Tam 106 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a ayak bastığında yalnız değildi. Ardında işgal altındaki bir halkın yorgun ama inanç dolu yüreği vardı. O gün Anadolu’da sadece bir insan değil, bir milletin bağımsızlık inancı da ayağa kalktı.

Atatürk, Türk milletinin esareti reddedip kendi kaderini tayin etmek için attığı ilk adımı attığı 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etti. Büyük Önder’in Gençliğe Hitabe’deki seslenişleri, hâlâ kulaklarımızda çınlıyor: “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”

Bu vesileyle, Gerçek Gündem ailesi olarak, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk üyelerini, şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; kararlılıkla geleceğe yürüyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi