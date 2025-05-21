2025 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ? Bakan Ersoy'dan Açıklama Geldi: Kurban Bayramı Kaç Gün Olacak?

2025 Kurban Bayramı tatiliyle ilgili beklentiler artarken, milyonlarca vatandaş "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle tatil planı yapanlar gözlerini Kabine Toplantısı’ndan çıkacak karara çevirirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. İşte 2025 Kurban Bayramı tatil süresi ve gün gün resmi takvim...

KURBAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram öncesindeki gün, yani 5 Haziran Perşembe, Arefe Günü olarak idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN OLACAK? TATİL 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı'nın cuma günü başlaması nedeniyle, önceki günlerin de idari izin kapsamına alınması durumunda tatilin 9 güne çıkarılması mümkün görünüyor. Bu kapsamda 2, 3, 4 ve 5 Haziran tarihlerinin tam gün tatil ilan edilmesi gerekiyor.

BAKAN ERSOY'DAN BAYRAM TATİLİ AÇIKLAMASI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatili ihtimalinin gündemde olduğunu ancak henüz resmi bir karar alınmadığını ifade etti. Tatil süresine ilişkin nihai kararın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından verilmesi bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA 10 GÜNLÜK TATİL DE MASADA

Bayramın son günü olan 9 Haziran Pazartesi'nin de resmi tatil olmasıyla birlikte, tatilin hafta sonlarıyla birleştirilmesi durumunda toplam 10 güne çıkabileceği ifade ediliyor. Tatil süresiyle ilgili açıklamanın Kabine toplantısının ardından yapılması bekleniyor.

2025 KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ (Olası 9 Günlük Tatil)

31 Mayıs Cumartesi- Tatil

1 Haziran Pazar- Tatil

2 Haziran Pazartesi- (İdari izin olursa tatil)

3 Haziran Salı- (İdari izin olursa tatil)

4 Haziran Çarşamba- (İdari izin olursa tatil)

5 Haziran Perşembe- Arefe Günü

6 Haziran Cuma- Bayram 1. Gün

7 Haziran Cumartesi-Bayram 2. Gün

8 Haziran Pazar- Bayram 3. Gün

9 Haziran Pazartesi- Bayram 4. Gün

Kaynak: Haber Merkezi