Kumun Altındaki Ölümcül Tehlike! Üstüne Basanı Hastanelik Ediyor

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'deki zehirli trakonya balığına karşı uyardı. Balığın sırt ve yüzgeçlerinin zehir taşıdığını belirten Gökoğlu ‘Kaçarken veya üstüne basma durumunda ayağınıza değdiği an hastanelik eder. Kollarda çürüme, dokularda ölüm meydana getiriyor’ diyerek dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Kumun Altındaki Ölümcül Tehlike! Üstüne Basanı Hastanelik Ediyor

Yaz mevsimin popüler rotası Akdeniz’de popülasyonu artan trakonya balığı için kritik uyarı geldi.

Akdeniz'in tehlikeli türleri arasında yer alan ve 4 farklı cinsi olan trakonya balığının kendisini kuma gömdüğünü ve avını beklediğini belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ‘En tehlikeli türü 'varsam' olan trakonya balığı, zehirli dikenlerinin yer aldığı sırt yüzgeçlerini yelpaze gibi açarak avını bekliyor. Yüzmek için denize girenler de fark etmeden üzerine basınca balığın sırt dikenlerindeki zehre maruz kalabiliyor’ dedi.

Kumun Altındaki Ölümcül Tehlike! Üstüne Basanı Hastanelik Ediyor - Resim : 1

KOLLARDA ÇÜRÜME, DOKULARDA ÖLÜM

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şöyle uyardı: Sularımızda 4 tür trakonya var. Bizim bölgemizde 'varsam' olarak geçen küçük tür bulunuyor. Bu balıklar kendilerini kuma gömerek gizliyor. Balığın dorsal (sırt) ve yan yüzgeçlerindeki dikenler zehirlidir. Kaçarken veya üstüne basma durumunda ayağınıza değdiği an hastanelik eder. Özellikle bu küçük tür, içlerindeki en tehlikelisidir. Zaman zaman balıkçıların ağlarında çıkıyor ve ellerine batıyor. Kollarda çürüme, dokularda ölüm meydana getiriyor.

Kumun Altındaki Ölümcül Tehlike! Üstüne Basanı Hastanelik Ediyor - Resim : 2

'KENDİSİNİ KUMA GÖMÜYOR'

Gökoğlu, temas durumunda yapılacaklar hakkında ise şunları söyledi: Böyle durumda yapılacak ilk şey, sıcak su uygulamasıdır. Bölgenin 40-45 dakika kadar 50 derece kadar sıcaklıktaki suda tutulması gerekiyor. Uzun süre tutulup, zehir protein olduğu için denatüre olması gerekiyor. Tür çok küçük olduğu için gözükmüyor. Balıkçıların çok dikkatli olması gerekiyor. Bu tür, kıyılara kadar da gelebiliyor ve kendisini kuma gömüyor. Plajlarda, özellikle kumluk bölgelerde, plaj ayakkabılarıyla girerek kendinizi kısmen koruyabilirsiniz.

Kaynak: DHA

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Akdeniz ölümcül
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