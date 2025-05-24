Türkiye'den Gönderilen Bisküviler Belçika'yı Alarma Geçirdi, Piyasadan Çektiler

Dünyanın en önemli problemleri arasında yer alan gıda güvenliği için ülkeler pek çok adım atarken, Avrupa Komisyonu da bu konuda uyarılarına devam ediyor. Avrupa ülkelerinin ithal ettiği ürünlerdeki uygunsuzluklar tek tek bildirilirken, Türkiye’den gönderilen ürünler de bu listede zaman zaman kendisine yer buluyor.

Söz konusu uygunsuzluklar Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) kamuoyuna duyuruluyor. Bu duyuruların arasına Türkiye’den Belçika’ya gönderilen bisküviler de eklendi.

Türkiye’nin Belçika’ya gönderdiği bisküvilerin etiketinde alerjen buğdayın belirtilmediği kaydedildi.

Durum market kontrollerinde ortaya çıkarken, ürünlerdeki riskin ‘ciddi’ olduğu kaydedildi.

İnsan sağlığını tehlikeye atabilecek ürün için basın bülteni aracılığı ile kamuoyu bilgilendirildi. Ürünler için piyasadan çekme kararı alındı.