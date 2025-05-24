Türkiye'den Gönderilen Bisküviler Belçika'yı Alarma Geçirdi, Piyasadan Çektiler

Türkiye'den Belçika'ya gönderilen bisküviler ithalatçı ülkeyi alarm durumuna geçirdi. Bisküvilerin piyasadan çekilmesine karar verildi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Son Güncelleme:
Türkiye'den Gönderilen Bisküviler Belçika'yı Alarma Geçirdi, Piyasadan Çektiler

Dünyanın en önemli problemleri arasında yer alan gıda güvenliği için ülkeler pek çok adım atarken, Avrupa Komisyonu da bu konuda uyarılarına devam ediyor. Avrupa ülkelerinin ithal ettiği ürünlerdeki uygunsuzluklar tek tek bildirilirken, Türkiye’den gönderilen ürünler de bu listede zaman zaman kendisine yer buluyor.

Söz konusu uygunsuzluklar Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) kamuoyuna duyuruluyor. Bu duyuruların arasına Türkiye’den Belçika’ya gönderilen bisküviler de eklendi.

Türkiye'den Gönderilen Bisküviler Belçika'yı Alarma Geçirdi, Piyasadan Çektiler - Resim : 1

Türkiye’nin Belçika’ya gönderdiği bisküvilerin etiketinde alerjen buğdayın belirtilmediği kaydedildi.

Durum market kontrollerinde ortaya çıkarken, ürünlerdeki riskin ‘ciddi’ olduğu kaydedildi.

İnsan sağlığını tehlikeye atabilecek ürün için basın bülteni aracılığı ile kamuoyu bilgilendirildi. Ürünler için piyasadan çekme kararı alındı.

Türkiye'den Hollanda'ya Gönderilen İncirlerde 'Zehir' Tespit EdildiTürkiye'den Hollanda'ya Gönderilen İncirlerde 'Zehir' Tespit EdildiDünya
Türkiye'den Hırvatistan'a İhraç Edilen Kuru İncirlerde 'Zehir' Tespit EdildiTürkiye'den Hırvatistan'a İhraç Edilen Kuru İncirlerde 'Zehir' Tespit EdildiGüncel

Etiketler
Belçika Türkiye
Son Güncelleme:
Vicdansızlığın Böylesi! Yolda Yatan Köpeği Ezdi, Yoluna Devam Etti Yolda Yatan Köpeği Ezdi, Yoluna Devam Etti
Duş Almak İçin En Doğru Zaman Ne? Sabah mı, Akşam mı? Duş Almak İçin En Doğru Zaman Ne? Sabah mı, Akşam mı?
Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur? Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur?
Kansere Yakalanan Biden’dan İlk Kare! Gözden Kaçan Paylaşım Ele Verdi Kansere Yakalanan Biden’dan İlk Kare
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi
Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor
Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler, Cihangir Değil: İstanbul'un En Pahalı Mahallesi Değişti! Popüler İlçelerin Hepsini Solladı Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler, Cihangir Değil: İstanbul'un En Pahalı Mahallesi Değişti
Fenerabahçe'de Aziz Yıldırım'ın Adaylık Kararı Belli Oldu Fenerabahçe'de Aziz Yıldırım'ın Adaylık Kararı Belli Oldu
Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor