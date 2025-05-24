Türkiye Yolladı, Almanya Reddetti! O Ürün de Sınırdan Geri Çevrildi

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen gıda ürünleri sınırdan geri çevrilmeye devam ediyor. Son olarak Almanya, gönderilen susam tohumlarını sınır kontrolünde reddederek geri gönderdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Türkiye Yolladı, Almanya Reddetti! O Ürün de Sınırdan Geri Çevrildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı gıda işletmeleri ifşaat listeleri sonrasında vatandaşın gıda güvenliği hakkındaki endişeleri tırmanmışken, Türkiye'den ihraç edilen gıda ürünlerinin Avrupa kapılarından geri çevrilmesi de bu korkuyu artırdı. Avrupa'dan birçok ülkeye ihracat yapan Türkiye'nin ürünleri, "insan sağlığına risk oluşturduğu" gibi gerekçelerle birer birer reddedilmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nin (RASFF) 22 Mayıs 2025 tarihli bildiriminde de, yine Türkiye'den Almanya'ya gönderilen bir gıda ürününün geri çevrildiği bilgisi verildi. Sistemde yer alan bildirime göre; ülkeye ihraç edilen susam tohumları sınır kontrolü sırasında kapıdan geri gönderildi.

Reddedilme gerekçesi olarak Türkiye'den yollanan organik susam tohumunun, konuyla ilgili ithalat düzenlemelerini ihlal ettiği belirtildi. Diğer yandan, ürünün "potansiyel bir risk" oluşturduğu da RASFF üzerinden bildirildi. Sistemde riskin tanımına ise yer verilmedi.

AVRUPA'DAN REDDEDİLEN GIDA ÜRÜNLERİ

Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç edilen pek çok gıda ürünü, geçtiğimiz aylardan beri Avrupa Birliği'nin belirlediği sağlık standartlarına uymadığı için geri çevriliyor. Birçok üründe pestisit ve aflatoksin gibi zararlı maddeler olduğu tespit edilirken, bu ürünler arasında Antep fıstığı, incir, üzüm, limon gibi pek çok kuruyemiş ve meyve bulunuyor. Tespit edilen zararlı maddelerin ise insanlarda kansere dahi neden olabildiği biliniyor.

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