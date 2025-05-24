Parkta Dehşet: 7 Yaşındaki Çocuk Beyin Kanaması Geçirdi

Samsun'da annesi tarafından "başına futbol topu geldi" denilerek hastaneye götürülen 7 yaşındaki G.N.'nin beyninde kanama tespit edildi. Polis araştırmasında, olayın salıncakta yaşanan bir düşme sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı.

Parkta Dehşet: 7 Yaşındaki Çocuk Beyin Kanaması Geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde, beyin kanaması geçiren 7 yaşındaki G.N.'nin durumu üzerine başlatılan soruşturma, olayın perde arkasını ortaya çıkardı. Anne G.Y., oğlunu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürerek, çocuğunun başına halı sahada futbol topu çarptığını belirtti. Ancak yapılan tetkiklerde küçük çocuğun beyninde kanama tespit edildi ve hayati tehlike nedeniyle tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmada, gerçek başka bir noktaya işaret etti. Aynı sitede yaşayan çocukların ifadelerine başvuran ekipler, G.N.'nin halı sahada değil, site bahçesindeki salıncakta oynarken düştüğünü tespit etti. İddiaya göre, iki çocuk G.N.'yi salıncakta sallarken dengesini kaybedip düşmesine sebep oldu.

Parkta Dehşet: 7 Yaşındaki Çocuk Beyin Kanaması Geçirdi - Resim : 1

2 ÇOCUK SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası gözaltına alınan iki çocuk, “taksirle yaralama” şüphesiyle adliyeye sevk edildi. Hakimlik, çocukları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Yaralanmanın kasıtlı olmadığı değerlendirilse de, soruşturma savcılık talimatıyla çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Hastanede tedavisi devam eden G.N.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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Kaynak: DHA

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