Kuzey Marmara'da Zincirleme Kaza: Yaralılar Var

Kuzey Marmara Otoyolu’nda üç araç birbirine girdi. Feci kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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Kuzey Marmara'da Zincirleme Kaza: Yaralılar Var

Kocaeli'nin Derince ilçesi sınırlarında, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Ankara istikametinde yaşandı. Aynı yönde seyir halindeki 34 RB 4040, 34 RC 135 ve 34 MK 9038 plakalı üç otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine çarptı.

Kuzey Marmara'da Zincirleme Kaza: Yaralılar Var - Resim : 1

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen 5 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde trafik tek şeritten kontrollü şekilde verildi. Yoğunluğa neden olan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra ulaşım normale döndü.

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Kaynak: DHA

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