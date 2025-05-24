Apartman Gaz Odasına Döndü: Sebebi 'Pes' Dedirtti

Tokat’ta iki kadın, çatı katında fare kovmak isterken apartmanı kimyasal dumanla doldurdu. İspirto ve kükürt karışımıyla çıkan yoğun duman nedeniyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı, apartman sakinleri itfaiyeyle tahliye edildi.

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Apartman Gaz Odasına Döndü: Sebebi 'Pes' Dedirtti

Tokat'ın Bedestenlioğlu Mahallesi'nde bulunan Oğulkent Sitesi'nde farelerle başa çıkmak isteyen iki kadının denediği yöntem faciaya dönüşüyordu. Derbent Caddesi üzerindeki binanın çatı katına çıkan kadınlar, fareleri kovmak için kükürt yaktı, ardından etkisini artırmak için üzerine ispirto döktü. Ancak kimyasal maddelerin birleşimi, apartman genelini etkileyen yoğun bir duman oluşturdu.

Apartman Gaz Odasına Döndü: Sebebi 'Pes' Dedirtti - Resim : 1

HASTANELİK OLDULAR

Çatıdan yayılan duman saniyeler içinde binanın içine dolarken, apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Nefes almakta güçlük çeken çok sayıda kişi balkonlara çıkarken, dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri, binayı tahliye etmek için seferber oldu. Yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Apartman Gaz Odasına Döndü: Sebebi 'Pes' Dedirtti - Resim : 2

Fareleri uzaklaştırmak için kullanılan tehlikeli yöntemle ilgili soruşturma başlatılırken, çatıya çıkıp ateşi yakan iki kadın ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Mahalle sakinleri olay sonrası büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

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Kaynak: İHA

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