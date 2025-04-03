300 Kişi Hastaneye Koştu, Bir Mahalle Diken Üzerinde… Saniyeler İçinde Hepsi Aynı Şeyi Yaşadı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde korkutan bir olay yaşandı.

300 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Akşam saatlerinde iş yerinde tavuk döner yiyen 300’den fazla kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, işletme de Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince geçici süreyle kapatıldı.

KAPISINA KİLİT VURULDU

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, döner satışı yapan işletmede denetim yaparak ürünlerden numune örnekleri aldı. Yürekleri ağza getiren olaya ilişkin ise soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA