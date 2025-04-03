300 Kişi Hastaneye Koştu, Bir Mahalle Diken Üzerinde… Saniyeler İçinde Hepsi Aynı Şeyi Yaşadı
Kocaeli’de bir dönercide yemek yiyen 300’den fazla kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye koştu. Zehirlenme şüphesi ile hastanelik olan kişilerin yemek yediği işletme ise geçici süreyle kapatıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde korkutan bir olay yaşandı.
300 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Akşam saatlerinde iş yerinde tavuk döner yiyen 300’den fazla kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, işletme de Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince geçici süreyle kapatıldı.
KAPISINA KİLİT VURULDU
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, döner satışı yapan işletmede denetim yaparak ürünlerden numune örnekleri aldı. Yürekleri ağza getiren olaya ilişkin ise soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: