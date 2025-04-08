Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor? Rakamlar Dudak Uçuklattı...
Gazeteciler bir bir YouTube'a geçmeye başladı. Peki, popüler gazeteciler sosyal medyadan ne kadar kazanıyor? Yapay zeka ChatGPT, gazetecilerin YouTube'dan kazandığı ortalama gelirleri hesapladı. Verilere bakıldığında en fazla kazanan yayıncılar Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir, Özlem Gürses ve Yılmaz Özdil olarak görünüyor.
Kaynak: Ekonomim
Gazetecilerin birçoğu YouTube'da yayın yapmaya başladı. Peki, ünlü isimler sosyal medyadan ne kadar kazanıyor. Yapay zeka ChatGPT hesapladı. Ekonomim'de yer alan habere göre, en çok kazanan isimler belli oldu.
ChatGPT, verilerinin reklam verenlerin teklifleri, izleyici demografisi ve içerik türü gibi faktörlere bağlı olarak değişebileceğini de belirterek, gazetecilerin ortalama gelirlerini şöyle hesapladı:
Fatih Altaylı
Genel olarak, YouTube içerik üreticileri 1.000 izlenme başına yaklaşık 1,21 ABD doları gelir elde etmektedir. Bu oran ve kanalın izlenme verileri dikkate alındığında, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının aylık gelirinin 15.000 ila 25.000 (949.552,50 Türk Lirası) ABD doları arasında olduğu tahmin edilmektedir.
Cüneyt Özdemir
Cüneyt Özdemir'in kanalının aylık geliri yaklaşık 7.000 ila 17.000 ABD doları (645.661,02 Türk Lirası) arasında olabilir.
Nevşin Mengü
Nevşin Mengü'nün YouTube kanalının aylık kazancı, tahminlere göre, yaklaşık 8.000 ila 14.000 ABD doları (531.734,00 Türk Lirası) arasında olabilir.
Yılmaz Özdil
Yılmaz Özdil'in YouTube kanalının aylık kazancı, Socialblade verilerine göre, 2.000 ila 31.000 ABD doları arasında tahmin edilmektedir. Aylık kazancının yaklaşık 15.000 ila 25.000 ABD doları (949.552,50 Türk Lirası) arasında olması muhtemeldir.
Levent Gültekin
Levent Gültekin'in YouTube kanalının aylık kazancı, tahminlere göre, yaklaşık 9.250 Euro'dur (384.292,55 Türk Lirası).
Murat Yetkin
Murat Yetkin'in YouTube kanalının aylık kazancı, VidIQ verilerine göre, 4.500 ila 13.600 ABD doları (516.619,18 Türk Lirası) arasında olabilir.
Memduh Bayraktaroğlu
Memduh Bayraktaroğlu’nun YouTube kanalı, aylık yaklaşık 3 ila 5 milyon izlenmeye ulaşmakta ve bu doğrultuda yalnızca YouTube reklam gelirlerinden ortalama 8.000 ila 12.000 dolar (yaklaşık 260.000 – 390.000 TL) arasında kazanç elde ettiği tahmin edilmektedir.
Ruşen Çakır
Ruşen Çakır'ın kanalına benzer içeriklere sahip bir kanal, ortalama olarak 1000 izlenme başına 1-4 dolar arasında gelir elde edebilir. Eğer kanal aylık 500.000 izlenme alıyorsa, bu durumda aylık gelir 500 ila 2000 dolar arasında olabilir.
Deniz Zeyrek
Deniz Zeyrek'in YouTube kanalının 1000 izlenme başına ortalama 1-4 dolar kazandığını varsayalım. Eğer kanal, her ay 500.000 izlenme alıyorsa, aylık gelir 500 ila 2000 dolar arasında olabilir.
Özlem Gürses
Özlem Gürses'in YouTube kanalı, yaklaşık 644.000 aboneye ve 232 milyon video görüntülemesine sahiptir. Son 30 gün içinde tahmini kazançları 24.200 ila 30.000 ABD doları (1.000.000 ila 1.139.750,94 Türk Lirası) arasında değişmektedir.
Fatih Portakal
Fatih Portakal'ın YouTube kanalı, yaklaşık 1.000.000 aboneye ve toplamda 100 milyon video izlenmesine sahiptir. Son 30 gün içinde tahmini kazançları 10.000 ila 30.000 ABD doları (200.000 ila 600.000 TL) arasında değişmektedir.