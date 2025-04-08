Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor? Rakamlar Dudak Uçuklattı...

Gazetecilerin birçoğu YouTube'da yayın yapmaya başladı. Peki, ünlü isimler sosyal medyadan ne kadar kazanıyor. Yapay zeka ChatGPT hesapladı. Ekonomim'de yer alan habere göre, en çok kazanan isimler belli oldu.

ChatGPT, verilerinin reklam verenlerin teklifleri, izleyici demografisi ve içerik türü gibi faktörlere bağlı olarak değişebileceğini de belirterek, gazetecilerin ortalama gelirlerini şöyle hesapladı: