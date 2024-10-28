MSB Duyurdu: 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'li 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB tarafından mücadelenin devam edeceği vurgusu yapılan açıklamada, "Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi