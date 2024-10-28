Benfica'nın Türk Yıldızına Dev Talip: İzlemeye Geldiler

Benfica'daki performansıyla adından söz ettiren Orkun Kökçü'ye Premier Lig ekibinin kancayı taktığı iddia edildi. İngiliz kulübün temsilcileri milli yıldızı izlemek için Portekiz'e gitti.

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Benfica'nın Türk Yıldızına Dev Talip: İzlemeye Geldiler

Portekiz ekibi Benfica’da Kerem Aktürkoğlu ile birlikte fırtına gibi esen milli futbolcu Orkun Kökçü, İngiliz devini peşine taktı. Premier Lig ekibi Liverpool’ın dünkü Rio Ave karşılaşmasında Luz Stadyumu’nda 23 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği bildirildi.

Benfica’da gösterdiği performansla adındna söz ettiren Orkun Kökçü için Avrupa devlerinin ilgisi dinmiyor.

Benfica'nın Türk Yıldızına Dev Talip: İzlemeye Geldiler - Resim : 1

Portekiz basınından Record’un haberine göre, Premier Lig devi Liverpool’dan bir ekip Rio Ave maçında 23 yaşındaki oyuncuyu Luz Stadı'nda takip etti.

Orkun, bu sezon Benfica ile çıktığı 11 maçta 4 gol kaydederken, 3 de asist yaptı.

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Orkun Kökçü Kerem Aktürkoğlu Benfica
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