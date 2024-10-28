29 Ekim'de Kapatılacak Yollar Belli Oldu! İşte Alternatif Güzergahlar...

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek kutlama etkinlikleri kapsamında yarın trafiğe kapatılacak bazı yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Etkinlik nedeniyle yarın sabah saat 06.00'dan itibaren, program sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu bulvara bağlanan tüm yollar belirli noktalardan trafiğe kapatılacak.

Sürücüler için alternatif güzergahlar olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi öneriliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem