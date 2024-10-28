Hastanede Büyük Panik! Bir Anda Kaçmaya Başladılar

Adana'nın Kozan ilçesinde dün 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremle yürekler ağızlara geldi. Deprem anındaki panik Kozan Devlet Hastanesi'nin güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaların kimisi sora beklemeye devam etti kimisi ise panikle bahçeye kaçtı.

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Adana’da dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile yürekler ağızlara geldi. Deprem sırasında Kozan Devlet Hastanesi’nde yaşanan panik anları, güvenlik kamerasına yansırken, sarsıntıyla birlikte hastaların bazıları bahçeye kaçtı, bazıları ise doktor sırası beklemeye devam etti.

Hastanede Büyük Panik! Bir Anda Kaçmaya Başladılar - Resim : 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre dün saat 20.07'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Adana’nın yanı sıra çevre illerde hissedildi. Depremle birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar, sokaklara çıktı. Yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Hastanede Büyük Panik! Bir Anda Kaçmaya Başladılar - Resim : 2

Kozan Devlet Hastanesi’nde deprem anında yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı. Koridorlardayken sarsıntıyla panikleyen bazı hastalar ve refakatçilerin hızla bahçeye koştuğu görüldü. Bu sırada bazı hastaların ise doktor sırasında beklemeye devam etmesi dikkat çekti.

Hastanede Büyük Panik! Bir Anda Kaçmaya Başladılar - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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