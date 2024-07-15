Nuri Alço Ev Sahibiyle Davalık Oldu! İstanbul'da Ödediği Kira Şaşırttı

Yeşilçam'ın ünlü ismi Nuri Alço'nun 2016 yılından beridir kiracı olarak ikamet ettiği İstanbul'daki evinden çıkması için ev sahibinin tahliye davası açtığı ortaya çıktı. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, 8 yıldır Kağıthane ilçesindeki dairesinde ikamet eden Nuri Alço'yu evden çıkaramadığını belirten ev sahibi mahkemenin yolunu tuttu.İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine başvuran Hatice A., isimli ev sahibi geçtiğimiz günlerde tahliye davası açtı.

KENDİ OTURMAK İÇİN ALMIŞ

Ev sahibi mahkemeye sunduğu dilekçede 2022 yılında söz konusu evi kendisi oturmak için satın aldığını bu nedenle satış yapılır yapılmaz evde kiracı olarak bulunan oyuncu Nuri Alço'ya Noter onaylı ihtarname gönderdiğini belirtti. 6 aylık süreyi bekleyen ev sahibi süre dolmasına rağmen oyuncunun evden çıkmadığını öğrenince iletişime geçti.

Nuri Alço ile yapılan görüşmelerde oyuncunun evden çıkmayacağını söylediğini belirten ev sahibi Alço'nun mahkeme yolu ile evden çıkarılmasını talep etti. Mahkemenin davayı kabul etmesinin ardından Nuri Alço avukatı aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçesinde söz konusu ev sahibinin evi satın aldığını iddia ettiğini ancak bir kez bile almış olduğu evi görmediğini amaçlarının kirayı artırmak olduğunu ifade etti.

3 BİN 500 TL KİRA ÖDÜYORMUŞ

Ünlü oyuncu ev sahibinin kendisini arayarak 3 bin 500 liralık kirayı 15 bin lira olarak ödemesi karşılığında evde oturabileceğini aksi takdirde mahkemeye başvuracağını söyleyerek kendisini tehdit ettiğini belirtti. Devletin belirlediği yasal kira artışını uyguladığını belirten oyuncu ev sahibinin kendisini haksız yere tahliye etmeye çalıştığını söyledi. Verilen dilekçelerin ardından mahkeme tanıkların dinlenmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.