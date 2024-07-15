Yağmur Yüksel Siber Zorbalara Karşı Harekete Geçti

Kan Çiçekleri dizisinde Dilan karakterine hayat veren genç oyuncu Yağmur Yüksel, siber zorbalığa maruz kalmasının ardından harekete geçti. Yüksel’in avukatı Volkan Alkılıç, hakaret içerikli paylaşım yapan hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

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Yağmur Yüksel Siber Zorbalara Karşı Harekete Geçti

Yağmur Yüksel geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan kendisine yapılan hakaret ve nefret söylemleriyle ilgili erişim engeli talebinde bulunmuştu. Genç oyuncu başrolünü oynadığı Kan Çiçekleri dizisinin araya girmesinin ardından tatile çıktı. Tatilin ardından bir kez daha ağır hakaret ve onur kırıcı benzer bir siber zorbalığa daha maruz kaldı.

Yağmur Yüksel’in avukatı Volkan Alkılıç konuyla ilgili İstanbul Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve şu açıklamayı yazdı:

“Müvekkilim Yağmur Yüksel’e yönelik olarak sosyal medya üzerinden mesnetsiz, hakaret niteliğindeki paylaşımlara ilişkin hukuki süreç tarafımızca başlatılmıştır. Müvekkilimin kişilik haklarını ihlal edecek derecede kötüleşebilen kişilerin cezasız kalmaması adına sürecin takipçisi olduğumuzu, süreç içerisinde yaşanacak gelişmelerden siz kamuoyunu bilgilendireceğimizi ve en önemlisi Yağmur Yüksel’in yalnız olmadığını bilgilerinize sunarım. Yağmur Yüksel vekili Av. Volkan Alkılıç….”

Yağmur Yüksel Siber Zorbalara Karşı Harekete Geçti - Resim : 1

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