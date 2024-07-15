Sefo ve Alişan Arasında Etek Polemiği: Ona Göre Çağla Şıkel Hâlâ Dansöz

Rapçi Sefo İskoçya gezisinde etek giymiş ve uzun süre gündem olmuştu. Alişan ise Sefo için “Beş yaşındaki çocuğum örnek almak isterse tehlike ortamı oluşur” ifadelerini kullanmıştı. Sefo'nun bu çıkışa Cennet Mahallesi dizisindeki bir sahneyle cevap vermesinin ardından Alişan'dan tepki gecikmedi.

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Sefo ve Alişan Arasında Etek Polemiği: Ona Göre Çağla Şıkel Hâlâ Dansöz

Rapçi Sefo ve oyuncu Alişan arasında etek polemiği devam ediyor.

Rapçi Sefo, İskoçya'da etek giymiş ve bu geziden fotoğrafları ile uzun süre konuşulmuştu.

Sefo ve Alişan Arasında Etek Polemiği: Ona Göre Çağla Şıkel Hâlâ Dansöz - Resim : 1

Alişan konu hakkında 'Beş yaşındaki çocuğum görüp örnek almak isterse o zaman tehlike ortamı oluşur' ifadelerini kullanmıştı.

Sefo ise Alişan'ın Cennet Mahallesi dizisindeki rolünü hatırlatarak şöyle tepki göstermişti:

"Dizinin bir bölümünde makyajlı, sarı saçlı halleri var. Çocuğunun, bizi görüp etkilenme ihtimali varsa, o zaman 'Biz de seni gördük etek giydik' diyelim."

"YANLIŞ ANLAMIŞ"

Kıbrıs'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan söz konusu tartışma hatırlatılınca, "Ben, 'Burası özgür bir ülke. Kim ne giyerse giysin' demiştim. Sözlerimi yanlış anlamış, çok çok yanlış anlamış. Konuyu Cennet Mahallesi dizisine kadar götürmüş. Ona göre Çağla Şıkel hâlâ dansözlük yapıyor. Melek abla (Baykal) para için her şeyi yapan biri, Müjdat abi (Gezen) şarapçının teki gibi gösteriyor. Kendisiyle görüşmedim, menajeriyle konuştum. Kendisini görürsem bu konuyu onunla konuşacağım" diyerek Sefo'ya tepki gösterdi.

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