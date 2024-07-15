Vahşi Güzel'in Milagros'u Natalia Oreiro'nun Son Hali Ortaya Çıktı... Yıllara Meydan Okuyor

Türkiye'de 90’ların sonunda yayınlanan Vahşi Güzel (Muneca Brava) dizisiyle tanınan Uruguaylı oyuncu Natalia Oreiro adeta yıllara meydan okuyor. Güzel oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi...

Vahşi Güzel'in Milagros'u Natalia Oreiro'nun Son Hali Ortaya Çıktı... Yıllara Meydan Okuyor

Ülkemizde 90’ların sonunda Kanal D’de ekrana gelen ‘Vahşi Güzel’de (Muneca Brava) Milagros rolüyle büyük bir hayran kitlesi yaratan oyuncu Natalia Oreiro sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Uzun yıllar oyunculuk yapan Natalia Oreiro, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor. Projelerde yer almaya devam eden ünlü isim yıllara meydan okuyor. 47 yaşındaki oyuncuyu görenler gözlerine inanamıyor. Instagram'da 1 buçuk milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu son haliyle 'yok artık' dedirtti.

Vahşi Güzel'in Milagros'u Natalia Oreiro'nun Son Hali Ortaya Çıktı... Yıllara Meydan Okuyor - Resim : 1

Fit hali ve güzelliğiyle hayranlarından beğeni alan Natalia Oreiro, 2021 yılında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Rus vatandaşlığı almıştı.

Vahşi Güzel'in Milagros'u Natalia Oreiro'nun Son Hali Ortaya Çıktı... Yıllara Meydan Okuyor - Resim : 2

Uruguay'da, 1977'de doğan şarkıcı ve oyuncu Oreiro, küçük yaşta Arjantin'e taşındı. Dizi oyunculuğu ve şarkıcılığı ile Arjantin'de meşhur olan Oreiro'nun şöhreti zamanla Latin Amerika'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı.

Vahşi Güzel'in Milagros'u Natalia Oreiro'nun Son Hali Ortaya Çıktı... Yıllara Meydan Okuyor - Resim : 3

Vahşi Güzel'in Milagros'u Natalia Oreiro'nun Son Hali Ortaya Çıktı... Yıllara Meydan Okuyor - Resim : 4

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