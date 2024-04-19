Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Alço, kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edildi.

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Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında yeni gelişme

6 Nisan’da evinde rahatsızlanan ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi'ne kaldırılan ünlü oyuncu Nuri Alço, ilk muayenesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın talimatları ile Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Alço’nun tedavisi, Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam etti.

ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından hayati tehlikesini atlatan Nuri Alço, dün akşam saatlerinde ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

NURİ ALÇO'YA KALP PİLİ TAKILACAK

Daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirdiği bilinen Nuri Alço’ya, Ankara’da kalp pili takılacağını belirten eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Seni çok seviyorum, varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri’m."

Kaynak: Gerçek Gündem

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