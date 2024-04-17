Aras Bulut İynemli yeni bir aşka yelken açtı

Bige Önal ile uzun süren birlikteliği sona eren Aras Bulut İynemli iddialara göre yeni aşka yelken açtı.

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Aras Bulut İynemli yeni bir aşka yelken açtı

7 yıllık sevgilisi Bige Önal'dan ayrıldıktan sonra özel hayatıyla pek fazla magazin gündemine düşmeyen Aras Bulut İynemli, aşk orucunu bozdu.

Evlenmesi beklenirken ayrılık haberiyle herkesi şaşırtan yakışıklı oyuncudan yeni aşk haberi var.

2022 yılının sonunda Bige Önal'dan ayrılan Aras Bulut'un hayatına uzun bir süre sonra ünlü bir oyuncu girdi.

ÇEŞME'DE AŞK

Gaddar'ın yıldızı Buse Meral ve Aras Bulut İynemli, Çeşme'de yeni bir aşka yelken açtı.

"ÇOK VAKİT GEÇTİ"

Bige Önal, geçtiğimiz gün eski aşkına dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatımda biri olunca söylerim size. Biz Aras'la da görüşüyoruz, sonuçta küs değiliz ki. Yani arkadaşız da aynı zamanda. Çok vakit geçti, ayrılık sebebini sormayın. Hepimizin yolu açık olsun. Kriter de koymam kendime. Eğer bundan sonra birisi olursa insan olsun, en önemlisi o."

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