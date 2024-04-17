Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'la ilgili ilk kez konuştu: Dava etmiyorum

Oyuncu, yönetmen ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada birlikte yer aldıkları görüntüleri dolaşıma sokulan manken Cansu Taşkın hakkında dava açmaya hazırlandığı iddialarının ardından ilk defa konuştu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Erdoğan "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.