Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'la ilgili ilk kez konuştu: Dava etmiyorum

Yılmaz Erdoğan'ın, birliktelik yaşadıklarını iddia ederek sosyal medyada fotoğraf ve videolar yayan Cansu Taşkın hakkında dava açacağı iddialarıyla ilgili sessizliğini bozarak "Kimseyi dava etmiyorum" dedi.

Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'la ilgili ilk kez konuştu: Dava etmiyorum

Oyuncu, yönetmen ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada birlikte yer aldıkları görüntüleri dolaşıma sokulan manken Cansu Taşkın hakkında dava açmaya hazırlandığı iddialarının ardından ilk defa konuştu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Erdoğan "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.

Müziği bırakmıştı: Deniz Tekin öğretmen olduğunu açıkladı Deniz Tekin öğretmen olduğunu açıkladı
Ben Bu Cihana Sığmazam'da hayrete düşüren veda! Ayrılığı kimse tahmin edemezdi Ben Bu Cihana Sığmazam'da hayrete düşüren veda! Ayrılığı kimse tahmin edemezdi
En çok hasat Sivas'ta gerçekleşiyor. Kurusu yaşından daha pahalıya satılıyor En çok hasat Sivas'ta gerçekleşiyor. Kurusu yaşından daha pahalıya satılıyor
Davayı kaybeden Prens Harry 1 milyon sterlin ödeyecek Davayı kaybeden Prens Harry 1 milyon sterlin ödeyecek
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de ikinci ıstakoz vakası: Lüks tatilini paylaştı AKP'de ikinci ıstakoz vakası
Muhammed Orhan tahliye edildi: Tepkimi gülerek göstermek istedim Muhammed Orhan tahliye edildi
Istakoz'la gündeme gelen AKP'li Şebnem Bursalı'nın şimdi de binlerce dolarlık takıları gündemde AKP'li Şebnem Bursalı'nın şimdi de binlerce dolarlık takıları gündemde
Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sahilini tekrar kamuya açtı Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sahilini tekrar kamuya açtı
Teleferik faciasında tutuklanan otomosyan amirinin ifadesi ortaya çıktı: 159 kalem işten 19'u yapıldı, eksiklikler seçimden sonra tamamlanacaktı Teleferik faciasında tutuklanan otomosyan amirinin ifadesi ortaya çıktı