Müziği bırakmıştı: Deniz Tekin öğretmen olduğunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Deniz Tekin, geçtiğimiz aylarda müziği bıraktığını duyurmuştu.

Artık sahne almayacağını belirten şarkıcı, "Müzik içinde defalarca düştüm ve kalktım, hayat indi ve çıktı. Bu sefer indiğim yerden başka bir yöne çıkacağım. Bir süredir, önceden birkaç sefer ve daha sert olduğu gibi bir tükenme halindeyim. Bu noktadan sonra kendimi zorlarsam konserlerde işlevsel kalamadığımı biliyorum. 10 seneye yakındır bu müziği sahnede çalındığı ve stüdyoda kaydedildiği haliyle, benim ve sayamayacağım kadar çok insanın emeğiyle birçok yönden geliştirdik. Her haliyle, halimizle kabul ettiniz. Bunun için çok teşekkür ederim. Buraya, sahne üstüne ve arkasına, dinleyiciler arasında uğrayan herkesle bu müziği paylaştık, ben de bunun parçası olmaktan çoğunlukla mutluydum" ifadelerini kullanmıştı.

Tekin ayrıca sahnelere geri dönmeyeceğinin altını çizerek, "16 yaşından 26 yaşına kadar sahnede müzik yapmak çok kapsamlı bir tecrübeydi. Çoğu yola göre stresli ama öğretici bir yoldu. Şimdi başka bir yol çizmek istiyorum. Artık ticari müzik yapmayacağım. Belki kaydettiklerimi sizinle bir gün yine paylaşırım ama hayatımı bundan kazanmayacağım. Müziğin, şiirin içinden giden bir yol vardır, hayatımızı kökten değiştirecek kadar güçlüdür. Akışta olan ticari bir metaya indirgemek, seri üretmek ve günümüz serbest piyasa koşullarındaki hızda işlemek benim yaptığım işlevle müzik yapan birisi için sürdürülebilir değil. Yoruluyorum. Yakın zamanda kocaman bir albüm yaptık ve 9 senedir neredeyse aralıksız hem okudum hem çalıştım. Şu anki tempoyu zihnen kaldırabilecek güçte değilim. Sahneye geri dönmeyi düşünmüyorum. Bugünkü koşullarda istenilen şey müzisyenliğim değil. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Şimdiye kadar anlattıklarım hayat yolculuğunuzda bir karşılık bulduysa bu beni mutlu eder" demişti.

26 yaşındaki genç ve güzel şarkıcı, müziği bırakmasının ardından İngilizce öğretmeni olduğunu duyurdu.

Deniz Tekin, öğretmen olduğunu şu sözlerle duyurdu:

"İngilizce öğretmeni oldum. Hayatta verdiğim en iyi karar. Hocam diyorlar hala garip geliyor."

Kaynak: Gerçek Gündem