Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddia edilmişti: Cem Yılmaz'dan o paylaşımla ilgili açıklama geldi

Komedyen Cem Yılmaz'ın yaptığı sosyal medya paylaşım mesajıyla Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddia edilmesinin ardından açıklama yaptı.

Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddia edilmişti: Cem Yılmaz'dan o paylaşımla ilgili açıklama geldi

Son olarak Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesindeki kıyafetiyle gündem oldu. Cem Yılmaz'ın son paylaşımı ise Serenay Sarıkaya'nın dekoltesine gönderme olarak yorumlandı.

Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddia edilmişti: Cem Yılmaz'dan o paylaşımla ilgili açıklama geldi.

Tüm bunların ardından Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Dün Zorlu PSM'deki “CMXXIV” gösterisinde konuşan Cem Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle ayrık gözlere sahip olan aktör Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaştı. Ancak Marty Feldman 2 Aralık 1982'de hayatını kaybetmişti. Feldman'ın doğum tarihi ise 8 Temmuz 1934. Yılmaz'ın paylaşımının ardından takipçiler Serenay Sarıkaya'ya gönderme olduğunu iddia etti.

Cem Yılmaz, göz muayenesine gittiğini kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini açıkladı. Lazerle gözüne işlem uygulandığını belirten Yılmaz paylaşımı o nedenle yaptığını da ekledi.

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