Hasan Can Kaya Ödediği Vergiyi Açıkladı: ‘En Çok Devleti Güldürüyormuşum’

Son zamanların en popüler komedyenlerinden Hasan Can Kaya, geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 milyon lira vergi ödediğini açıkladı.

Forbes Türkiye'de yer alan habere göre; Hasan Can Kaya'nın gelirleri içinde en büyük kalemi, Exxen'den aldığı ücret oluşturuyor. Kaya'nın ayrıca stand-up gösterileri ve şirket etkinliklerinden de gelir kazandığı biliniyor.

30 MİLYON TL VERGİ ÖDEDİ

Hasan Can Kaya, 'en çok kazanan komedyen olup olmadığı' sorusuna "Kimin ne kazandığını bilmiyorum ama ne kadar vergi ödediğimi biliyorum" diyerek, geçtiğimiz yıl 30 milyon TL vergi ödediğini açıkladı.

Kaya, "Ben en çok devleti güldürüyormuşum!" ifadelerini kullandı.