Reytingleri Yıkıp Geçmişti! TRT Gassal Dizisi İçin Kararını Verdi

Karaarslan, 2. sezonun ne zaman yayınlanacağına dair duyurunun TABİİ platformu tarafından yapılacağını belirtti.

Gassal 2. Sezon Yayın Tarihi Ne Zaman?

Gassal dizisinin ikinci sezonu için henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak çekimlerin tamamlanması ve platformun duyuru sürecine geçmesi, yeni sezonun çok yakında izleyicilerle buluşacağını işaret ediyor.

Gassal 2. Sezonda Seyircileri Neler Bekliyor?

İlk sezonun ardından, Gassal dizisinin 2. sezonunda yaşanacak sürprizler büyük bir merak konusu. Dizinin hayranları, hikayenin yeni sezonda daha da derinleşeceği ve çarpıcı olaylarla izleyiciyi etkileyeceği konusunda oldukça heyecanlı. Eğer yeni sezon da aynı başarıyı yakalarsa, 3. sezonun gelmesi de gündemde.