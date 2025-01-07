Reytingleri Yıkıp Geçmişti! TRT Gassal Dizisi İçin Kararını Verdi
Gassal dizisinin 2.sezon çekimleriyle ilgili beklenen haber geldi.
Ahmet Kural'lı Gassal dizisinin yeni sezon çekimleri tamamlandı! Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak belli oldu. İşte sevilen diziyle ilgili tüm detaylar.
Dizinin senaristi Sümeyye Karaarslan’dan gelen açıklamaya göre, Gassal 2. sezon çekimleri tamamlandı. İlk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin yeni sezonunda da sürprizlerle dolu sahneler izleyicileri bekliyor.
Karaarslan, 2. sezonun ne zaman yayınlanacağına dair duyurunun TABİİ platformu tarafından yapılacağını belirtti.
Gassal 2. Sezon Yayın Tarihi Ne Zaman?
Gassal dizisinin ikinci sezonu için henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak çekimlerin tamamlanması ve platformun duyuru sürecine geçmesi, yeni sezonun çok yakında izleyicilerle buluşacağını işaret ediyor.
Gassal 2. Sezonda Seyircileri Neler Bekliyor?
İlk sezonun ardından, Gassal dizisinin 2. sezonunda yaşanacak sürprizler büyük bir merak konusu. Dizinin hayranları, hikayenin yeni sezonda daha da derinleşeceği ve çarpıcı olaylarla izleyiciyi etkileyeceği konusunda oldukça heyecanlı. Eğer yeni sezon da aynı başarıyı yakalarsa, 3. sezonun gelmesi de gündemde.