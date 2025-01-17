Annem Ankara Dizisine 'Ayşe Barım' Tokadı, Böylesi Hiç Görülmemişti

Kanal D’nin fenomen dizisi Annem Ankara’nın reytinglerindeki düşüş büyük dikkat çekti. Başrol oyuncusu Bergüzar Korel’in menajer Ayşe Barım hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı açıklama sonrasında reytinglerin düşmesi tartışma yarattı. Annem Ankara’nın seyircisi diziye küstü mü? İşte dikkat çeken analiz ve detayları…

Esma Karayel Esma Karayel
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Annem Ankara Dizisine 'Ayşe Barım' Tokadı, Böylesi Hiç Görülmemişti

Sosyal medyada ünlü menajer Ayşe Barım hakkında dizi sektöründe ‘tekelleşmenin’ önünü açtığı iddia edilmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştı. Çok sayıda oyuncu Barım’a destek verirken, eleştiren oyuncular da tartışmalara dahil olmuştu.

Annem Ankara Dizisine 'Ayşe Barım' Tokadı, Böylesi Hiç Görülmemişti - Resim : 1

Barım’a destek veren oyunculardan biride Annem Ankara dizisiyle ekranlara geri dönen Bergüzar Korel olmuştu. Korel, “Nerede kadın dayanışması?” sorusunu sorarak Barım’a desteğini duyurmuştu.

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah Korel’e “Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir” sözleriyle tepki göstermişti.

Annem Ankara Dizisine 'Ayşe Barım' Tokadı, Böylesi Hiç Görülmemişti - Resim : 2

Oyuncular arasındaki bu kaosun ardından Annem Ankara dizisinin reytinglerinde düşüş yaşandığı görüldü.

Annem Ankara Dizisine 'Ayşe Barım' Tokadı, Böylesi Hiç Görülmemişti - Resim : 3

Dizilah isimli analiz hesabından paylaşılan reyting raporunda haftalar önce reyting oranı 3.77 olan dizinin son reyting oranının 2,70 olduğu ortaya çıktı. Reytinglerdeki düşüşün sebebi olarak ise Bergüzar Korel’in Ayşe Barım’a destek vermesi gösterildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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