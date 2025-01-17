Annem Ankara Dizisine 'Ayşe Barım' Tokadı, Böylesi Hiç Görülmemişti

Sosyal medyada ünlü menajer Ayşe Barım hakkında dizi sektöründe ‘tekelleşmenin’ önünü açtığı iddia edilmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştı. Çok sayıda oyuncu Barım’a destek verirken, eleştiren oyuncular da tartışmalara dahil olmuştu.

Barım’a destek veren oyunculardan biride Annem Ankara dizisiyle ekranlara geri dönen Bergüzar Korel olmuştu. Korel, “Nerede kadın dayanışması?” sorusunu sorarak Barım’a desteğini duyurmuştu.

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah Korel’e “Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir” sözleriyle tepki göstermişti.

Oyuncular arasındaki bu kaosun ardından Annem Ankara dizisinin reytinglerinde düşüş yaşandığı görüldü.

Dizilah isimli analiz hesabından paylaşılan reyting raporunda haftalar önce reyting oranı 3.77 olan dizinin son reyting oranının 2,70 olduğu ortaya çıktı. Reytinglerdeki düşüşün sebebi olarak ise Bergüzar Korel’in Ayşe Barım’a destek vermesi gösterildi.

Kaynak: Haber Merkezi