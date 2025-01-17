Kızılcık Şerbeti Dizisine Bomba İsim Dahil Oluyor! Reytingler Altüst Olacak

IŞIL KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde seyirci karşısına çıkacak olan Ece İrtem, dizide Işıl karakterine hayat verecek. Işıl, dizinin ana karakterlerinden Kıvılcım’ın arkadaşı olarak hikayeye dahil olacak. Karakterin Abdullah’ın yeni oteline iş başvurusu yapması ise dizide önemli olayların fitilini ateşleyecek.