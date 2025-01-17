Kızılcık Şerbeti Dizisine Bomba İsim Dahil Oluyor! Reytingler Altüst Olacak
Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisi, kadrsuna sürpriz bir ismi dahil ediyor.
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Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün yer aldığı diziye, sevilen oyuncu Ece İrtem katıldı.
IŞIL KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK
Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde seyirci karşısına çıkacak olan Ece İrtem, dizide Işıl karakterine hayat verecek. Işıl, dizinin ana karakterlerinden Kıvılcım’ın arkadaşı olarak hikayeye dahil olacak. Karakterin Abdullah’ın yeni oteline iş başvurusu yapması ise dizide önemli olayların fitilini ateşleyecek.
SEYİRCİ EKRANLARA KİLİTLENECEK
Ece İrtem’in katılımıyla birlikte Kızılcık Şerbeti, heyecanı artıran yeni gelişmeleriyle seyircileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.