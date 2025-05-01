Bakan Murat Kurum'dan 'Kanal İstanbul' Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulunuyor. Murat Kurum, Kanal İstanbul iddialarına ilişkin, "Sosyal konut yapıyoruz, algı peşindeler" dedi.

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Bakan Murat Kurum'dan 'Kanal İstanbul' Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulunuyor. Murat Kurum, Kanal İstanbul iddialarına ilişkin, "Sosyal konut yapıyoruz, algı peşindeler" dedi.

Bakan Kurum'un konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kanal İstanbul'muş, Arnavutköy'deki lüks konutlarmış. Açıklıyoruz dinlemiyorlar. Hep bir algı peşindeler. Konut diyoruz buna rağmen Araplara satılacak diyorlar. Sen önce kendi genel başkanlığını hazmet, sonra gel biz eksik yapıyorsak bizi eleştir. Tavsiyem beni yalan iftiralarla diline dolayacağına gözlerindeki bantı çıkarsın etrafına baksın. Belki o zaman etrafında yapılanları çok iyi görür. Biz onlar ne derse desin işimize odaklanacağız."

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