Bakan Murat Kurum'dan Özgür Özel'in İddialarına Net Yanıt: Kanal İstanbul Gündemimizde Değil

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AKP Grup Toplantısı öncesi flaş açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde Kanal İstanbul ile ilgili bir video paylaşmıştı. Özel, "19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi İmamoğlu, maddi hedefi Kanal İstanbul’dur" demişti.

Muhalefetin, "Kanal İstanbul" iddialarını kesin bir dille yalanlayan Bakan Kurum, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu gündemimizde yok. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacak" ifadelerini kullandı.

EVLER KİMLERE SATILDI?

Özgür Özel, TOKİ’nin konut projesi ile ilgili ise "Murat Kurum, İstanbul'a aday olduğunda, 'Kesinlikle İstanbul'da Kanal İstanbul diye bir niyetimiz yok' diyorlardı. Oysa ihaleleri vermişler. Arap basını vatandaşlık garantili evler pazarlıyor" demişti.

Proje hakkında konuşan Bakan Kurum, "Ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yaptığımız bir çalışma. Onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülke vatandaşına ev satılmış değil. Ev alanların hepsi Türkiye vatandaşı ev sahibi olmayan kardeşlerimiz" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

"Kanal İstanbul ile ilgili bir konu gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştim Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır.

Konutların Kanal İstanbul ile bir ilgisi yok. Daha önce söz verdiğimiz, ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yaptığımız bir çalışma.

Onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülke vatandaşına ev satılmış değil. Ev alanların hepsi Türkiye vatandaşı ev sahibi olmayan kardeşlerimiz.

Bu projenin Kanal İstanbul ile alakası yoktur. Muhalefetin gündemi bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi