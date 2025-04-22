Özgür Özel'in 'Kanal İstanbul' Çıkışına Murat Kurum'dan Sert Yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, TOKİ’nin Arnavutköy’deki sosyal konut projesi ile ilgili "Murat Kurum, İstanbul'a aday olduğunda, 'Kesinlikle İstanbul'da Kanal İstanbul diye bir niyetimiz yok' diyorlardı. Oysa ihaleleri vermişler. Arap basını vatandaşlık garantili evler pazarlıyor" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özel'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yanıt verdi. Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

'GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLÜYORLAR'

"Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul’da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu. Biz milletimize bir söz verdik. 'Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız.' dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. 'Bu Kanal İstanbul Projesidir.' diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar.

'O 24 BİN KONUTUN SAHİBİ BELLİDİR'

Arnavutköy’deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel! 'O konutlar Araplara satılacak.' iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız. İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak ne de bizi engelleyebileceksiniz."

Kaynak: Haber Merkezi