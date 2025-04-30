DEM Parti 'Top İktidarda' Demişti... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Cevap Geldi... 'Biz Top Oynamıyoruz'
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Eş Genel BaşkanI Hatimoğulları'nın "Top artık iktidarın sahasındadır" sözlerine cevap verdi. Bakan Tunç, "Top iktidarda ne demek, biz top oynamıyoruz. Sürece zarar veren açıklamalardan kaçınılmalı" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları'nın "Öcalan’ın iletişim ve çalışma özgürlüğü başta olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır" demişti. Hatimoğulları'nın bu sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan cevap geldi.
Bakan Tunç, "Top iktidarda demek ne demek, burada top oynamıyoruz. Burada terörün tasfiyesiyle ilgili ciddi bir mesele var. Bu çabalara destek vermek lazım, bu çabaları baltalayacak söylemlerden kaçınmak lazım. DEM Parti ile müzakere yapmadık. Cezaevindeki hükümlülerle ilgili talepleri vardı, al-ver süreci yok" dedi.
'ÇAĞRIYA HENÜZ CEVAP VERİLMİŞ DEĞİL'
Türkiye'nin önündeki en büyük engelin 'terör belası' olduğunu söyleyen Tunç, "Terör belasından kurtulma mücadelesi veriyoruz. Bununla ilgili önemli aşama kaydettik" diye konuştu.
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını hatırlatan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Silahları bırakma yönünde çağrıya henüz cevap verilmiş değil. Bu çağrıya cevap verildiğinde, terör örgütü kendini feshettiğinde Türkiye terörsüz Türkiye anlamında çok önemli bir aşamaya geçmiş olacak. Bütün hedefimiz terör örgütünün tasfiyesi ve ülkemizin terör örgütünden temizlenmesi."
Kaynak: Haber Merkezi