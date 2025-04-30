MSB'den Flaş Suriye Açıklaması, 'Rıza Gösteremeyiz'

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

‘SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TEMEL ÖNCELİK’

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin Türkiye için temel bir öncelik olduğunu belirterek, bu kapsamda, özerklik talepleri ve bu yöndeki açıklamalar, Suriye'nin egemenliğine ve bölgesel istikrara zarar verme potansiyeli taşımaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

‘RIZA GÖSTEREMEYİZ’

Suriye’nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına ve hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına rıza gösterilemeyeceği belirtilirken, “Net bir biçimde vurgulamak gerekir ki özerk bölge ve/veya adem-i merkeziyetçi söylem veya faaliyetlere Suriye Yeni Yönetimi'nin karşı olduğu gibi biz de karşıyız” ifadeleri kullanıldı.

'SURİYE'NİN VARLIKLARI SURİYELİLERE AİTTİR'

Tişrin Barajı'nda yaşanan tartışmalara dair yapılan değerlendirmelerde ise Suriye'nin varlıkları ve kaynaklarının Suriyelilere ait olduğu vurgulanırken, "Barajın devredilmesine ilişkin hususlar Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı ve bölgesel aktörler ile koordine edilmekte ve gerekli görüşmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi