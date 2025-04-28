Kanal İstanbul’un Tehlikeli Etkileri: İstanbul’da Gıda Krizi ve Tarım Alanı Kaybı

Kanal İstanbul, İstanbul’u tamamen bitirecek. Kentimiz gıda bakımından tamamen dışa bağımlı hale gelecek. Tarım arazilerimizi kaybedeceğiz. Nüfusumuz katlanacak. Gıda sevkiyatında aksamalar yaşanacak. Kentimizi yapay ve GDO’lu gıdalarla beslemek zorunda kalacağız.

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Mete Yolaş

Mete Yolaş

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Kanal İstanbul güzergahının yüzde 52’si tarım arazilerinden oluşuyor. İstanbul’un mevcut tarım arazisi 75 bin hektar. Kanal İstanbul’la birlikte 15 bin hektar tarım arazimizi kaybedeceğiz. Tarım alanlarımız yüzde 17 oranında azalacak. Bu sadece ilk etap. 2025’e kadar tarım arazimiz 50 bin hektara düşecek. Toplamda yüzde 30’unu kaybetmiş olacağız.

2030’da İstanbul’da 30 bin kişilik tarımsal istihdam yok olacak. Gıda bakımından dışa bağımlılığımız yüzde 95’e ulaşacak. Avrupa Yakası’ndaki üreticiler tamamen ortadan kalkacak. Sazlıdere Barajı yok olacak. Etrafında halen yoğun inşaat sürüyor. Ancak Terkos Barajı’nı da kaybedeceğiz. İstanbul’da 6 milyon kişiye yetecek su kapasitesi buharlaşacak. Üstüne bir de 2 milyonluk ek nüfus eklenecek.

İstanbul’da su krizi baş gösterecek. Su kesintileri ciddi boyutlara ulaşacak. Bu durum Anadolu Yakası’ndaki tarımsal üretimi de etkileyecek. Eğer 2050’ye ulaşabilirsek, tüm tarımsal istihdamımızı kaybetmiş olacağız. Yerel üretici pazarlarımız bitecek. Yurttaş olarak tamamen marketlere bağımlı hale geleceğiz.

GIDA TEDARİK ZİNCİRİNDE YIKIM BAŞLIYOR

Dışa bağımlılık yüzde 95’e ulaştığında, gıda kalitesi düşecek. Gıda güvenliğinde ciddi zaaflar ortaya çıkacak. Yüz binlerce yurttaş hem üretici hem tüketici rolünü kaybedecek. Artık sadece tüketen olacaklar. Üstüne 2 milyon kişi daha eklenince, gıda ihtiyacımız çok daha ciddi boyutlara ulaşacak.
Tedarik zincirimiz daha da uzayacak. Trafik daha da sıkışacak. Gıda sevkiyatında aksamalar kaçınılmaz olacak. İstanbul’un gıda güvencesi dış şoklara tamamen açık hale gelecek. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanacak bir gıda krizi, bizde kıtlığa yol açabilecek. 2100’de gıdada dışa bağımlılığımız yüzde 100’e ulaşacak.

Yapay ve GDO’lu gıdalarla beslenmek zorunda kalacağız. Yeraltı sularımız buharlaştıkça toprak tabakalarında çökmeler meydana gelecek. Gıda tedarik zincirimiz tamamen içinden çıkılamaz hale gelecek.

Ya Kanal Ya Hayat

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