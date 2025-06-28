Tarihle Doğanın Kesiştiği Kent: Antalya

Akdeniz’in kıyısında, tarih ve doğanın iç içe geçtiği nadir şehirlerden biri Antalya. Kalekapısı’ndan Olimpos’a, bir yanda antik taşların sessizliği, diğer yanda Torosların serin soluğu... Bu şehir, yüzeyde bir tatil rotası gibi görünse de derininde çok daha fazlasını saklıyor.

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Ece Seçil Şahin

Ece Seçil Şahin

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Antalya, çoğu zaman yalnızca deniziyle, otelleriyle ya da yazın sıcağında kalabalıklaşan plajlarıyla anılıyor. Ancak bu şehir, yalnızca bir yaz tatili kenti değil; aynı zamanda tarih, coğrafya, kültür ve zamanın birlikte yaşadığı nadir yerlerden biri. Sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra, binlerce yıllık bir belleğin üzerinde yükseliyor Antalya. Ve bu belleği okumayı bilen için şehir, başka bir yüzünü de gösteriyor.

Gezmeye nereden başlamalı derseniz, ilk durak Kaleiçi olmalı. Roma döneminden Osmanlı’ya kadar uzanan izlerin adım adım görülebileceği bu eski şehir bölgesi, taş sokakları, cumbalı evleri, Hadrian Kapısı ve liman manzarasıyla sizi yüzlerce yıl öncesine götürür.

ANTİK KENTLERİYLE MEŞHUR

Antalya’nın hemen yakınında bulunan antik şehirlerse, bu coğrafyanın gerçek değerini gözler önüne serer. Perge, Aspendos, Termessos ve Phaselis… Her biri, hem mimari anlamda hem de geçmişin sesi açısından etkileyici alanlardır. Aspendos Tiyatrosu’nda sesin yankısını duymadan dönmek, bu yolculuğun eksik kalmasına neden olur.

Doğaya biraz daha yaklaştığınızda ise sizi Olimpos, Çıralı ve Yanartaş karşılar. Olimpos’ta çadır kurmak ya da doğanın içinde yürüyüşe çıkmak, kentten uzaklaşıp kendinize yaklaşmanın bir yoludur. Yanartaş’ta, yüzyıllardır sönmeyen ateşi görmek, mitolojinin ne kadar da yakınımızda durduğunu hatırlatır. Antalya’nın sadece turistik değil, ruhsal bir deneyim sunabilmesinin sebeplerinden biridir bu.

İSTEYENE DENİZ, İSTEYENE YAYLA

Deniz isteyen için Kaş, Kalkan, Adrasan; serin yaylalar arayan için Elmalı, Gömbe, Saklıkent... Antalya bir yolculukta pek çok ihtimali aynı potada eritebilir. Şehir merkezinden birkaç saat uzaklaştığınızda ise, Toroslar’ın gölgesinde bambaşka bir iklim, bambaşka bir yaşam sizi bekliyor.

Antalya'yı yalnızca bir tatil beldesi olarak görmek, onu eksik okumak demektir. Bu şehir, hem suyun hem taşın, hem güneşin hem gölgenin kentidir. Zamana başka bir yerden bakmak isteyenler için harika bir tatil seçeneğidir.

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