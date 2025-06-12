Okullarda Ücretsiz Yemek Neden Yok?

Okullarda bir öğün ücretsiz yemek sağlanmayan bir eğitim-öğretim yılını daha geride bırakıyoruz. Gelecek dönem için de farklı bir tablo görünmüyor. AKP iktidarı, okullarda bir öğün ücretsiz yemek sağlamayı bir lütuf olarak görüyor. Ve bu lütfu göstermiyor.

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Mete Yolaş

Mete Yolaş

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Eğitim-öğretim yılı önümüzdeki hafta sona eriyor. Çocuklarımız 90 gün sonra tekrar okullarına dönecekler. Bu koskoca 90 gün boyunca okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilebilmesi için hiçbir planlama yapılmadı. Aile Bakanlığı’na göre temel ihtiyaçları karşılanamayacak çocuklarımızın sayısı 200 bine yakın. 20 milyon çocuğumuzun olduğu bir ülkede bu rakam onlara göre dikkate değer değil.

AKP iktidarı, okullarda bir öğün ücretsiz yemek sağlamayı öncelikli bir kamu hizmeti değil, bir lütuf olarak değerlendiriyor. Bu kaynağı başka önceliklere ayırıyorlar. Yeni makam araçları, PR için seyahatler ve gösterişli toplantılar, makam odalarının lüksleştirilmesi onlar için daha önemli. Konu gündeme gelmesin diye böyle bir bütçenin zaten var olmadığı söylenerek mesele geçiştiriliyor.

Çocuklarımıza okullarda bir öğün ücretsiz yemek sağlamanın yıllık maliyeti yaklaşık 165 milyar lira. Bu rakam Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin sadece %13’üne denk geliyor. Çocuklarımızın beslenmesi bir lütuf sayılıyor.

ÇOCUKLARIMIZIN KALICI SAĞLIK SORUNLARI ARTIYOR

Aile Bakanlığı ya gerçekleri saptırıyor ya da olup bitenin farkında değil. Hangisi olursa olsun, kabul edilemez. 0-5 yaş arası çocuklarımızın %6.2’si bodurluk yaşıyor, yani uzun süreli açlık çekiyorlar. Aynı yaş grubundaki çocuklarımızın %8.9’u zayıf. Yani kısa süreli ani açlıklarla karşı karşıyalar. Ve bu yaş grubundaki çocuklarımızın %50’si kansızlıkla mücadele ediyor. Yeterli besin öğelerini alamıyorlar.

5-18 yaş arası çocuklarımızın %5’i bodurluk yaşıyor. Aynı yaş grubundaki çocuklarımızın %9.1’i zayıf. Ve %61.2’si besin güvencesizliği altında. Gıda hakkımız ihlal ediliyor. Türkiye’nin %32’si obez. Bebeğimizle, gencimizle, yetişkinimizle, yaşlımızla hasta bir halk haline getirildik. Gıda hakkımızın ihlali, toplum sağlığını kalıcı biçimde tehdit ediyor.

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