Gelenekle Yoğrulmuş Zamana Dokunan Tabaklar

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Topaz’a adım attığınızda güzel bir yemekten çok daha fazlasına hazır olmanız gerekiyor. Burada amaç sadece doymak değil; bir yemeğin parçası olmak, onunla bir temas kurmak.

Mekânın ilk izlenimi gösterişli bir sunumdan uzak ama etkileyici.

Büyük camlar ışığı içeri davet ediyor, Boğaz'la içerisi arasında doğal bir bağ kuruluyor. Sessiz bir incelik var her köşede. Burada sesini yükselten ambiyans değil, tabakların hikâyesi oluyor.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğim tadımda Chef's Amuse Bouche ile başlayan yolculuk, Çanakkale pembe orkinosu ve avokado eşliğinde kişniş özü ve caviar jöleyle devam etti.

Damakta yumuşak ama akılda kalıcı bu girişin devamında gelen renkli kaya tarağı, yaban havucu ezmesi ve borazan mantarıyla yalnızca ürünlerin tazeliğini değil, mutfağın dengeli cesaretini de hissettik.

Tabakta gösteriş aramayan ama net bir karakter taşıyan yorumlar bunlar. Topaz’ın mutfağını uzun yıllardır yöneten Şef Tevfik Alparslan, sadece tabak hazırlamıyor.

Beş kuşaktır mutfakla iç içe yaşayan bir ailenin temsilcisi olarak bu işi kişisel bir mirasa dönüştürüyor. Onun anlayışında, yemek yalnızca teknik bir başarı değil, kültürel bir ifade biçimi.

New York’tan Paris’e uzanan kariyerinin sonunda, İstanbul’un kendine has ritmini tabakta yeniden yorumlarken hem geleneği hem çağdaşlığı aynı potada eritiyor.

“Toprakla bağ kurmadan mutfakla bağ kuramazsınız” diyor. Kullandığı her yerel tohum, her coğrafi işaretli ürün bu cümleyi sessizce doğruluyor.

Üç aşamalı kuzu gerdan dolgulu mantı, tereyağlı adaçayı ile birlikte borazan mantarının derinliğiyle buluşuyor.

Şefin uzun süreli pişirme tekniklerine duyduğu saygı, bu yemeğin yapısında net biçimde hissediliyor. Her bir aşama, sabırla geçen zamanın lezzet üzerindeki etkisini anlatıyor.

Sonrasında kendi kabuğunda servis edilen mevsim meyveli sorbe damağıma hafifçe dokunarak hoş bir iz bıraktı.

Ana yemek olarak gelen kıvırcık süt kuzu omuz, zahterli firik keşkek, borazan mantarı ve bostan otuyla birlikte sunuluyor. Bu tabakta Anadolu mutfağıyla Akdeniz’in ferahlığı arasında bir köprü kurulmuş gibi.

Tatlı bölümünde limon krema ve fermente edilmiş orman meyveleriyle hazırlanan sütlü badem ve hibiskus sorbe, tatlıya dair beklentileri fazla şekerli olmayan bir dengeye çekiyor.

Finalde ağzınızda ferah bir iz ve hafızanızda net bir tat kalıyor.

Topaz, yalnızca menüsünde sunduklarıyla değil, mutfağında benimsediği felsefeyle de öne çıkıyor.

Bu mutfakta teknikler amaç değil, lezzete ve hafızaya ulaşmak için kullanılan birer araç olarak yer buluyor.

Öncelik her zaman malzeme ile kurulan güçlü bağda, onun doğasına saygıda ve mevsimsel ritmine kulak vermede.

Topaz’ın mutfağı, her gün aynı çizgiden sapmadan yenilenmeyi başaran, sadelikten ödün vermeden derinleşen bir anlayışın ürünü.

Burada sürdürülebilirlik malzemeye gösterilen özenle; yalınlık ise lezzetteki kararlılıkla sağlanıyor.

Fine dining tanımı her geçen yıl dönüşüyor. Artık sadece şık tabaklar değil, tutarlı bir hikâye, sürdürülebilirlik ve doğaya saygı aranıyor.

Topaz, bu dönüşümün içinde, geçmişe saygı duyarak geleceğe bakan bir yerde duruyor. Ne abartıya kaçıyor ne de özünden vazgeçiyor.

Gümüşsuyu’ndaki yeni yerinde, İstanbul’a biraz daha yukarıdan ama ayakları yere basan bir noktadan bakan Topaz, damaklara olduğu kadar hafızalara da işliyor.

Mutfakla kurulacak derin ilişkiler arayanlar için Topaz, keşfedilecek bir gastronomik deneyim değil; üzerinde düşünülmesi gereken bir yolculuk.