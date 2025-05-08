Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Evlilik' Çıkışı: Vakıf ve Hayırseverlere Seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

2025 yılı Vakıf Haftası münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bizleri bahtiyar eylediniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan Kültür Bakanlığımızı, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü, programda emeği geçen her bir kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerle birlikte ülkemizin ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında vakıf mirasımızı tüm ihtişamıyla yaşatan, kendilerini hayra vakfeden tüm vakıf insanlarının, hayırseverlerimizin Vakıf Haftasını tebrik ediyorum.

Vakıflar haftamızın bu yılki teması "Vakıf ve Aile" olarak belirlendi. Bu tema ekseninde hafta boyunca yapılacak etkinliklerin vakıf camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli haftanın medeniyetimizin iki taşıyıcı sütunu olan vakıf ve aile ekseninde idrak edilmesini fevkalade isabetli bulduğumu burada öncelikle söylemek isterim.

Her fırsatta vurguladığımız gibi millet olarak gerçekten göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz. Hiç şüphesiz bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyoruz. Böyle nadide bir mirası tevarüs etmekten açıkçası iftihar ediyoruz. Köklü vakıf geleneğimizin korunması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini ise 101 yıldır Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yapıyor. Tarihimiz, hafızamız, kimliğimiz ve istikbalimiz açısından çok ağır bir sorumluluğu ifa eden Genel Müdürlüğümüzün 101. kuruluş yılını tebrik ediyorum.

Büyük bir vazife şuuruyla ecdat yadigarı eserlerimize sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına selamlarımı, sevgilerimi iletiyor, her birine görevlerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

'101 VAKIF ESERİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİİRYORUZ'

Bu anlamlı yıl dönümünü, açılışını yaptığımız eserlerle çok daha anlamlı hale getiriyoruz. Türkiye'de ve yurt dışında son bir yıl içinde restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Tokat'taki Gökmedresemizin, Gaziantep'teki Kurtuluş Camimizin, Lefkoşa'daki Selimiye Camimizin ve Arnavutluk'taki İşkodra Camimizin açılış törenlerini birazdan inşallah canlı bağlantılarla hep birlikte icra edeceğiz. Bu güzide eserlerin ihyasında katkısı olan tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mimar ve mühendisine, her bir kardeşime kalpten teşekkürlerimi iletiyorum.

Titiz bir restorasyon sürecinin ardından hizmete alınan bu eserler ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki dostlarımız için hayırlı, uğurlu olsun. Rabb'im bizlere ecdat yadigarı eserlere sahip çıkmayı, onları gelecek kuşaklara en güzel şekilde teslim etmeyi nasip eylesin. İstisnasız her biri yüksek bir estetik anlayışının ürünü olan bu yapıların mimarlarını, banilerini, hamilerini, taş üstüne taş koyan tüm büyüklerimizi burada rahmetle, minnetle yad ediyorum.

‘HİÇBİR MİLLETE NASİP OLMAYACAK DERECEDE GÜZEL’

Şu hususu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Kimliğimizle, kültürümüzle, milli ve manevi değerlerimizle asırlardır nakış nakış işlediğimiz medeniyet kumaşı başka hiçbir millete nasip olmayacak derecede güzeldir, derindir, seçkindir. Bu kumaşın gergefi Balkanlar'dan Türkistan'a, Afrika'dan Güney Asya'ya, Anadolu'dan Hicaz'a, medeniyet coğrafyamızın her bir karışını ihate eder. Camilerimiz, medreselerimiz, imaretlerimiz, darüşşifalarımız, hanlarımız, kervansaraylarımız, su kemerlerimiz ve daha nice eser ecdadın tarihe düştüğü eşsiz bir not hükmündedir. Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi'ni, Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nden, Beyrut'taki Hamidiye Çeşmesi'ni, Macaristan'ın Peç şehrindeki İdris Baba Çeşmesi'nden, Bosna'daki Mostar Köprüsü'nü, Cezayir'deki Babül Kantara Köprüsü'nden, Prizren'deki Sinan Paşa Camii'ni, Selimiye Camii'nden, Süleymaniye Camii'nden ayrı düşünemeyiz.

'EVLİLİĞİN ZORLAŞTIRILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ'

Mehir vakfımız 81 ilimizde 20 bini aşkın gencimize düğün ve çeyiz desteği verdi. 2025 Aile Yılı'nda aile ve gençlik fonu ile yuva kuracaklara desteğimizi artırdık. Doğum yardımı ödemesinde ciddi oranda artışa gittik. Dijital medya etkisi ile toplumdaki yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz. Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyoruz.

Şu hakikate her vesileyle şahit oluyoruz. "Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır." Bu emre teslim olmuş nice kuruluşumuz, nice derneğimiz, nice vatandaşımız çoğu zaman reklam yapmadan birbirinden kıymetli hizmetlere imza atıyor. Sağ elin verdiğini sol ele duyurmama şuuruyla hareket eden nice hayırseverimiz, Hakk'ın verdiğini halk için harcamaya devam ediyor. Yetimin başını okşayan, garibin elinden tutan, mazlumlara kucak açan, bir mahzun gönüle dokunmak, bir yaraya merhem olmak, bir ihtiyaç sahibine yardım etmek için karşılığını sadece Allah'tan umarak çalışan, çabalayan tüm kardeşlerimizle iftihar ediyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi