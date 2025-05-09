Ünlü Şarkıcı Aylim Aslım’dan Ekrem İmamoğlu’na 2 Cümlelik Destek

İBB soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabı X’e erişim engeli getirilmesi sosyal medyada tepki toplarken bir tepki de şarkıcı Aylin Aslım’dan geldi. Aslım ‘Susturmaya çalıştıkça sesi daha çok çıkacak’ diyerek tepki çekti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü Şarkıcı Aylim Aslım’dan Ekrem İmamoğlu’na 2 Cümlelik Destek

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına dün erişim engeli getirildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarının kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle erişim engeli getirildiğini belirtti. Savcılık tarafından yapılan açıklamada ise "suç işlemeye tahrik" suçunu oluşturacak paylaşımlar yapıldığı ifade edildi.

Hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu, ‘Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum. Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var’ sözleri ile tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun hesabına engel getirilmesi sosyal medyada tepki toplarken, ünlü sanatçı Aylin Aslım da tepki gösterdi.

X hesabından paylaşım yapan Aylin Aslım şunları söyledi: Bayıldım bu tage. Sen birini kapattıkça bin hesap açılacak, susturmaya çalıştıkça sesi daha çok çıkacak.

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