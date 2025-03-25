TMSF Maydonoz Döner'in Araçlarını Satışa Çıkardı

Maydonoz Gıda'ya yürütülen FETÖ soruşturması sonucu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmış ve 126 isim hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Kayyım atanmasından sonra TMSF şu açıklamayı yapmıştı:

''TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam ederken, Maydonoz Döner’in de aralarında bulunduğu 22 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir.

Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır, iş akışları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Markamız online internet siparişleri başta olmak üzere tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir."

ARAÇLAR SATIŞA SUNULDU

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanan Maydonoz Döner'i bünyesinde barındıran Somca Gıda'ya ait 8 araç satışa çıkarıldı. TMSF internet sitesinde yer alan açıklamaya göre satışa çıkan araçlar arsında bir adet FİAT Egea, bir adet Renault Clio, 2 adet Volvo S90, 2 adet BMW 520i ve 2 ader Mercedes E200D model araçlar da bulunuyor. Araçların 2022 ve 2023 model olmaları göze çarpıyor. Araçların KDV dahil toplam muhammen bedeli ise 22 milyon 705 bin lira. Somca Gıda'ya ait araçlar için 7 Nisan tarihine kadar teklif yapılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi