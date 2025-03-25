İBB Soruşturması: Üç İnşaat Şirketine El Konuldu

İBB'ye yönelik mali soruşturma kapsamında İSCON, Nuhoğlu ve Trend İnşaat şirketlerine el konuldu.

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İBB Soruşturması: Üç İnşaat Şirketine El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Ali Nuhoğlu’na ait 'Trend İnşaat A.Ş. ve Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile bir başka şüpheli Furkan Remzi Ceylan'a ait 'İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı ile el konuldu.

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Kaynak: Habertürk

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