İnfaz Yasası’nda Kritik Hafta! Bayram Öncesi İçin Son Gün Çarşamba

Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) oldukça hareketli günlere sahne olacak. On binlerce mahkumu ve ailelerini yakından ilgilendiren İnfaz Düzenlemesi, Meclis’in en önemli başlığı olarak öne çıkıyor. AK Parti’nin hazırladığı yasa teklifinin, 28 Mayıs Salı ya da 29 Mayıs Çarşamba günü TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Eğer AK Parti düzenlemeyi Çarşamba gününe kadar TBMM Başkanlığı’na verirse, kanun teklifinin Kurban Bayramı’na kadar yasalaşma ihtimali ortaya çıkıyor.

MUHALEFETİN DESTEĞİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Başkanlığı tarafından muhalefet partilerine sunulan taslak metin, bu hafta karşılıklı görüş alışverişiyle şekillenmeye devam edecek. Muhalefet partileri, infaz paketine ilişkin öneri ve eleştirilerini bugün AK Parti Grubu’na resmen iletecek. Görüşmelerden uzlaşı çıkması halinde Meclis’in hafta sonu da mesai yapması gündemde. Böylece yasa teklifinin bayram öncesi Meclis Genel Kurulu'ndan geçirilmesi planlanıyor.

60 BİN MAHKUMA TAHLİYE UMUDU

Düzenlemenin en dikkat çeken maddeleri arasında, 31 Mart 2023 tarihinden önce işlenen bazı suçların Kovid-19 düzenlemesi kapsamına alınması, ayrıca denetimli serbestlikte de 3+3 formülünün devreye girmesine ilişkin maddelerin yer alması bekleniyor. Mükerrer suçlarda cezaların düşürülmesi ve ağır hasta ile yaşlı mahkumlara "evde infaz" imkanı tanınması da paketin içinde bulunuyor. İlk etapta yaklaşık 35 bin kişinin tahliyesi öngörülürken, düzenlemenin zamanla 60 bine yakın kişiyi doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİM SÜRECİ BAŞLIYOR

Meclis’in siyasi gündeminde sadece infaz düzenlemesi yok. 28. Dönem 2. Yasama Bölümü için Meclis Başkanlığı seçim süreci de bu hafta resmen başlıyor. 28 Mayıs Salı günü, siyasi partiler Meclis Başkanı adaylarını TBMM Genel Sekreterliği’ne bildirecek. Seçim ise 3 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

AK Parti cephesinde de hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda, bu hafta içerisinde AK Parti Grubu kapalı grup toplantısı yapacak ve yeni grup yönetimi belirlenecek. AK Parti’nin Meclis Başkan adayının yine Numan Kurtulmuş olması beklenirken, kulislerde yönetimde büyük bir değişiklik beklenmediği ifade ediliyor.

DEM PARTİ'DEN KRİTİK ZİYARETLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesinde Meclis’te özel bir komisyon kurulması önerisinin ardından, DEM Parti’nin siyasi temasları da bu hafta tamamlanıyor. DEM heyeti, Salı günü hem AK Parti hem de MHP ile görüşerek temaslarını noktalamayı planlıyor.

Ziyaretlerde, DEM’in söz konusu komisyonun kuruluşu ve çalışma esaslarına ilişkin görüşlerini Cumhur İttifakı ortaklarına iletmesi bekleniyor.

Meclis’teki yönetimi için gözler Erdoğan’da

Bu arada Meclis’te de önemli seçimler de bu hafta başlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü bakanların da yer aldığı bir grup milletvekili ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelerek Meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.