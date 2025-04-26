Ekrem İmamoğlu’ndan İkinci İBB Operasyonuna Tepki
Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik ikinci operasyon kapsamında çok sayıda belediye bürokratı ve uzmanının gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyona tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Sana 'turbun büyüğü, dananın kuyruğu' diyenlerin tuzağına mı düştün? Yine mi aldatıldın?" diye sordu.
‘MİLYON MİLYON BÜYÜYORUZ’
İmamoğlu paylaşımında, "Bugün yine bir şafak baskınıyla birçok çalışma arkadaşım, İBB ve İSKİ yöneticileri gözaltına alındılar. Bir avuç muhteris; milletin parasını, tapusunu, diplomasını, haysiyetini, geleceğini yok sayarak, boş dosyaları yalan ve iftira ile doldurmanın peşine düştüler. 16 milyon İstanbullu yürekleri ağzında deprem huzursuzluğu ile yaşamaya çalışırken, bunların derdi İstanbul’un ve ülkenin nimetlerini peşkeş çekmek. Allah bu aziz milleti bunların gazabından korusun" ifadelerini kullandı.
Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Sana “turbun büyüğü, dananın kuyruğu”diyenlerin tuzağına mı düştün? Yine mi aldatıldın?— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 26, 2025
Aziz Milletim;
Bugün yine bir şafak baskınıyla birçok çalışma arkadaşım, İBB ve İSKİ yöneticileri gözaltına alındılar. Bir avuç muhteris; milletin…
Kaynak: Haber Merkezi