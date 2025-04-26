Ekrem İmamoğlu’ndan İkinci İBB Operasyonuna Tepki

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik ikinci operasyon kapsamında çok sayıda belediye bürokratı ve uzmanının gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Ekrem İmamoğlu’ndan İkinci İBB Operasyonuna Tepki

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyona tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Ne oldu? Boş dosyanı dolduramadın mı? Sana 'turbun büyüğü, dananın kuyruğu' diyenlerin tuzağına mı düştün? Yine mi aldatıldın?" diye sordu.

‘MİLYON MİLYON BÜYÜYORUZ’

İmamoğlu paylaşımında, "Bugün yine bir şafak baskınıyla birçok çalışma arkadaşım, İBB ve İSKİ yöneticileri gözaltına alındılar. Bir avuç muhteris; milletin parasını, tapusunu, diplomasını, haysiyetini, geleceğini yok sayarak, boş dosyaları yalan ve iftira ile doldurmanın peşine düştüler. 16 milyon İstanbullu yürekleri ağzında deprem huzursuzluğu ile yaşamaya çalışırken, bunların derdi İstanbul’un ve ülkenin nimetlerini peşkeş çekmek. Allah bu aziz milleti bunların gazabından korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ekrem İmamoğlu Silivri İBB
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