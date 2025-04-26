Ali Yerlikaya Açıkladı: Bakırköy’de Kadın Sürücünün Yolunu Kesen Maganda Yakalandı

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakırköy'de bir kadın sürücünün önünü keserek yolunu kapatan şahsın yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada, İstanbul Bakırköy’de bir kadın sürücünün önünü keserek yolu kapatan ve trafikte tartışma çıkaran şahsa ait görüntüler yer almıştır. Yapılan çalışmalar sonucu, şahsın F.N. olduğu tespit edilmiş ve sivil trafik ekiplerimizce yakalanmıştır. F.N.’ye; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ‘Trafik işaret ve levhalarına uymamak’, ‘Duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak’ ve ‘Yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak’ maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca şahıs hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’ ve ‘Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından adli işlem başlatılmıştır"

“Gereği Yapıldı”



Sosyal medyada, İstanbul Bakırköy’de bir kadın sürücünün önünü keserek yolu kapatan ve trafikte tartışma çıkaran şahsa ait görüntüler yer almıştır.



Yapılan çalışmalar sonucu, şahsın F.N. olduğu tespit edilmiş ve sivil trafik ekiplerimizce yakalanmıştır.… pic.twitter.com/CL1rt15GZc — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 26, 2025

Kaynak: Haber Merkezi