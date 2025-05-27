Yola Çıkacaklar Dikkat: İstanbul'da Bu Yollar Trafiğe Kapalı

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Valilik, saat 15.00’ten itibaren uygulanacak düzenlemeler ve alternatif güzergahları açıkladı. İşte detaylar...

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Yola Çıkacaklar Dikkat: İstanbul'da Bu Yollar Trafiğe Kapalı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın şampiyonluk coşkusu İstanbul trafiğine yansıyor. İstanbul Valiliği, bugün yapılacak kutlamalar nedeniyle bazı önemli güzergâhların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması kapsamında bugün saat 15.00'ten itibaren program bitimine dek bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Kapatılacak güzergâhlar arasında Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arasında kalan sahil yolu (Kadıköy istikameti) öne çıkıyor. Ayrıca Bağdat Caddesi'nin Bostancı Meydan ile Mustafa Mazhar Bey Sokak arasındaki bölümü ve bu caddelere çıkan tüm sokaklar da geçici olarak ulaşıma kapalı olacak.

Yola Çıkacaklar Dikkat: İstanbul'da Bu Yollar Trafiğe Kapalı - Resim : 1

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergâhlar da paylaşıldı. Sürücülere; Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nın güney istikameti önerildi.

Valilik, kutlamalara katılacak taraftarlara ise toplu taşıma kullanmaları çağrısında bulundu. Hem şehrin trafik yükünü azaltmak hem de güvenli bir kutlama ortamı sağlamak amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

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Kaynak: ANKA

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