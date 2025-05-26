Fenerbahçe Duyurdu! Ortalık Yangın Yerine Dönecek

EuroLeague’de Fenerbahçe Beko, Monaco’yu finalde 81-70’lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa uzanan takım oldu. Sarı-lacivertliler bu başarıya tarihinde ikinci kez ulaşırken, kutlamaların adresi de belli oldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın başarısını yarın Göztepe Parkı’nda kutlayacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tarih yazan takımımız, 27 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı'dan Göztepe Parkı'na doğru ilerleyecek. Göztepe Parkı'na kurulacak özel platformda, Avrupa şampiyonluğumuzu binlerce Fenerbahçeliyle birlikte coşkuyla kutlayacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, bu büyük gururu birlikte yaşamaya Salı günü Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı'na bekliyoruz” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi